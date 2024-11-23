Поиск дизайнера для обложки на YouTube

Требуется редизайн 35 персонажей для 2D игры, с учетом их упаковки в минималистичную цикличную анимацию из 5-8 файлов. Задумка заключается в создании микса между оригинальными персонажами и миньонами, при этом оригинальные черты могут быть сохранены. Возможность долгосрочного сотрудничества. Уточните цену и сроки в личных сообщениях.