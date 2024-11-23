Необходимо разработать карманный календарик размером в две визитки. С одной стороны должен быть календарь на 2025 год, а с другой - флаер с контактными данными. Обеспечьте графическое оформление и структуру для печати.
Поиск дизайнера для обложки на YouTube
Я ищу классных дизайнеров, которые могут сделать обложку для видео на ютуб.
Если у вас есть рекомендации или вы сами дизайнер, пожалуйста, дайте знать!
Буду благодарен за контакты!
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