Поиск дизайнера для обложки на YouTube

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Закрыт4 заявки269 просмотров

Я ищу классных дизайнеров, которые могут сделать обложку для видео на ютуб.

Если у вас есть рекомендации или вы сами дизайнер, пожалуйста, дайте знать!

Буду благодарен за контакты!

YouTubeДизайн обложек
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
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