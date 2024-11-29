Поиск дизайнера с опытом работы с ИИ

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Закрыт3 заявки179 просмотров

Ищу дизайнера с опытом работы с ИИ.

Нужно иметь примеры выполненных работ.

Работы будут связаны с использованием искусственного интеллекта.

Пишите мне, обсудим детали и оплату, присылайте свои работы.

Нейросети
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
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18 часов назад
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