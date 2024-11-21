Поиск художника-иллюстратора для анимационного проекта

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Закрыт3 заявки216 просмотров

Я ищу художника-иллюстратора для небольшого анимационного проекта.

Основные навыки, которые мне нужны: работа с векторной графикой, умение использовать нейронные сети, создание кинематографичных кадров и работа в едином стиле.

Пул задач включает в себя создание 3 простых персонажей с несколькими ракурсами (без сложного рига) и примерно 10 фонов.

НейросетиСоздание иллюстрацийСоздание персонажей
5 месяцев назад
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