Помощь с оформлением презентации в Google Docs

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка305 просмотров

Нужно оформить презентацию в Google Docs в соответствии с имеющимися стилями.

4 года назад
p_alionka
Алёна 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

pavelgondarenko
Павел 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
1 день
Escrow
Спасибо за помощь!
Как всегда все на высоте Спасибо )

Заявки фрилансеров

pavelgondarenko
Павел 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад