Портрет по формату логотипа KFC

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Закрыт12 заявок466 просмотров

Нужно нарисовать аватарку/логотип по фотографии моего лица. В том же духе, как у KFC. Лицо, плюс верхняя часть тела. В деловом стиле, можно чуть-чуть с юмором. Но только совсем чуть-чуть.

Надпись заменить на Fors_OGS

Нарисовать так, чтобы минимум деталей было, как в аватарке КРС, но чтобы были узнаваемые выразительные черты лица, мимика. Чтобы те кто знает человека, могли узнать в этой аватарке его лицо. А те кто не знают этого человека - видели очевидные сходства, когда смотрят одновременно на аватарку и на фото.

Отрисовка логотиповСоздание аватарок
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