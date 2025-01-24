Ищем 2D-художника для создания иллюстраций, обложек к релизам и концепт-артов для музыкального проекта. Необходимо наличие портфолио в схожем стиле и хорошие навыки коммуникации. Оплата может быть сдельной или фиксированной при долгосрочном сотрудничестве.
Портрет по формату логотипа KFC
Нужно нарисовать аватарку/логотип по фотографии моего лица. В том же духе, как у KFC. Лицо, плюс верхняя часть тела. В деловом стиле, можно чуть-чуть с юмором. Но только совсем чуть-чуть.
Надпись заменить на Fors_OGS
Нарисовать так, чтобы минимум деталей было, как в аватарке КРС, но чтобы были узнаваемые выразительные черты лица, мимика. Чтобы те кто знает человека, могли узнать в этой аватарке его лицо. А те кто не знают этого человека - видели очевидные сходства, когда смотрят одновременно на аватарку и на фото.
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