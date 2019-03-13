Портреты в Флип-флоп стиле

$9
Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок239 просмотров
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Здравствуйте.

Ищем сотрудничество с дизайнером, способным обрабатывать фото в стиле флип-флоп. Перевод в вектор. 

Пожалуйста, присылайте свои письма сразу со своим портфолио из похожих работ.

Почти и тел. данные указаны в моем Профиле.

В прикреплённом файле можете ознакомиться с примером работы, которую ожидаем от Вас.

5 лет назад
MirMohsun
28 летАзербайджан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад