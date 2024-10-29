Требуется разработка интерактивной SVG карты местности, аналогичной приложенному примеру. Необходимо экспортировать карту из Mapbox и доработать, чтобы получить векторное изображение с городами и маршрутом. Опыт и портфолио в этой области приветствуются.
Потрібна допомога з AI SeaArt.ai
Потрібна людина котра працює і генєрує відео і картинки з цією АІ. В мене є декілька питань з генерації конкретної картинки(АІ модель). Треба буде мені показати прикладами.
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