Потрібно переробити картинку, щоб була в електроному вигляді.

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Завершен1 заявка178 просмотров

Маю картинку яку б хотів перемалювати в кращю якість, дещо видалити і дещо додати,  потрібно щоб картинка була в цифровому форматі.

3 года назад
guest_16589190997119
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Незважаючи на те що я напевне дістав своїми питаннями Романа, він старався допомогти, був дуже комунікабельним, пропонував свої варіанти, які були досить гарні, дуже задоволений його роботою, він майстер своєї справи.
Чудовий замовник, сам до мене звернувся, швидко оплатив та постійно був на зв'язку. Рекомендую до співпраці, а сам подіваюсь в майбутньому ще раз попрацювати!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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