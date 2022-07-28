Требуется нарисовать дрим-арт портрет по предоставленному фото. Ищем художника для долгосрочного сотрудничества. Обязательно наличие примеров работ.
Потрібно переробити картинку, щоб була в електроному вигляді.
Маю картинку яку б хотів перемалювати в кращю якість, дещо видалити і дещо додати, потрібно щоб картинка була в цифровому форматі.
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