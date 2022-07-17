Для волонтерського проєкту,сайту на якому буде презентовано товар,який буде безкоштовно роздаватись з метою збору донатів для нашої армії.Потрібні макети для гравіювання на маленьких фотобоксах по тиматикам:коханим(20 шт),друзям(20 шт),мамі(15 шт)батькові(10),бабусі(10шт),дідусю(5шт),патріотичні(20),брату-сестрі (10шт).Це можеть бути як просто красиві слова так і векторні ілюстрації,які не обовязкомо малювати самим,можна пошукати в інтернеті)Я не примушую вас волонтерити,пропонуйте свою ціну,хоча якщо ви зробите це безкоштовно,вы будете в нас на головній сторінці як волонтер/партнер з описом ваших вмінь і вашими контактами.Приклад прикріплюю.