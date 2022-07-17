Прості векторні макети

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки195 просмотров

Для волонтерського проєкту,сайту на якому буде презентовано товар,який буде безкоштовно роздаватись з метою збору донатів для нашої армії.Потрібні макети для гравіювання на маленьких фотобоксах по тиматикам:коханим(20 шт),друзям(20 шт),мамі(15 шт)батькові(10),бабусі(10шт),дідусю(5шт),патріотичні(20),брату-сестрі (10шт).Це можеть бути як просто красиві слова так і векторні ілюстрації,які не обовязкомо малювати самим,можна пошукати в інтернеті)Я не примушую вас волонтерити,пропонуйте свою ціну,хоча якщо ви зробите це безкоштовно,вы будете в нас на головній сторінці як волонтер/партнер з описом ваших вмінь і вашими контактами.Приклад прикріплюю.

3 года назад
Bart21
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$1
5 дней

Заявки фрилансеров

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Валентин
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Реализация дизайна для печати на футболках

    Требуется дизайнер для перерисовки текстов, картинок и рисунков для печати на футболках. Ожидается возможность внесения доработок и улучшений в дизайн. Необходимо создать яркие и привлекательные иллюстрации, готовые к печати.

    Иллюстрации и Рисунки40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать макет рисунка для наклейки на машину

    $173

    Требуется разработать макет рисунка для наклейки на машину. Из имеющегося изображения головы медведя создайте иллюстрацию бегущего медведя, предназначенную для печати на виниловой пленке. Работа должна быть адаптирована для размещения на боковой части автомобиля.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать три обложки в mocup формате и по стандарту

    Требуется создать три обложки для книг в mockup формате по стандартам. Размеры обложек: 21x14,85 см, толщина корешка – 2,2 см. Обложки для книг Глена Кука, Астрид Линдгрен и Стивена Кинга. Можно выполнить не супер профессионально, работа для начинающего дизайнера. Срок выполнения срочный, допускается создание 1-2 обложек.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать две обложки в готовом mocup и по стандарту -указаны в описании

    Требуется создать две обложки для книг: первая для 'Светлячки над Мюнхеном' с элементами ночи и светлячков, вторая для 'Окно библиотеки'. Размеры и детали указаны в описании. Работа может быть выполнена на базовом уровне, не требуется высокая профессиональность. Файл pds передадим удобным способом.

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать карту для CRMP

    Требуется разработка карты для CR:MP, включая карту города Шуя или модификацию стандартной карты. Проект с высоким бюджетом. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать иллюстрации в стиле заставки к сериалу ХБ

    Требуется создать 2D-иллюстрации для ролика до 30 секунд, в стиле заставки к сериалу ХБ. Персонажи должны перемещаться по карте России пешком, на осле или на машине. Заказчику понравился стиль переходов из примеров. Необходимо проработать детали и визуальный стиль, чтобы соответствовать ожиданиям.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Креативы для Amazon Posts

    $150

    Требуется разработать 200 уникальных креативов для Amazon Posts из нашего фото стока. Изображения должны быть без коллажей и текста, в формате JPG или PNG, с разрешением 640x640 пикселей или выше. Формат цвета RGB, соотношение сторон 1x1, 16x9 или 4x3. Максимальный размер файла — 100MB. Не допускается анимация.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переделать рисунок

    Необходимо переделать готовый рисунок: изменить волосы на короткие или сделать налысо, нарисовать две татуировки на животе, добавить яркие цвета на щеки, оставить голый торс и сохранить лицо без изменений. Фон может быть любым.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    3 года назад