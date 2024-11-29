Я ищу человека для создания контента, особенно обложек для подкастов и видео о стартапах.

Необходимо будет разрабатывать 4-8 обложек в неделю, при этом предлагая 2-3 варианта под каждую.

Важно использовать нестандартный подход в дизайне и быть автономным в работе.

Для выхода на связи ожидаю ваши лучшие работы — 3-4 примера без ссылок на полный архив.

Дайте знать, если вы заинтересованы!