Работа по созданию обложек для подкастов и видео о стартапах

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка154 просмотра

Я ищу человека для создания контента, особенно обложек для подкастов и видео о стартапах.

Необходимо будет разрабатывать 4-8 обложек в неделю, при этом предлагая 2-3 варианта под каждую.

Важно использовать нестандартный подход в дизайне и быть автономным в работе.

Для выхода на связи ожидаю ваши лучшие работы — 3-4 примера без ссылок на полный архив.

Дайте знать, если вы заинтересованы!

Дизайн обложек
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
41 год
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад