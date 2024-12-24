Распознать замазанный текст на скрине

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Закрыт5 заявок315 просмотров

На скине в сообщении замазан текст красным плотным маркером нужно его распознать

4 месяца назад
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