Нам необходимо сделать 10-минутные видеокомиксы. В каждом видео 12 сцен. В одной сцене по 3-4 фрейма. Кадр рассчитан на 30-40 секунд.Видео должно быть аналогично референсам:https://www.youtube.com/watch?v=KQCMHjxFgQs&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=jhhKiiIkcv0 https://www.youtube.com/watch?v=GUI__mRo4uE Что обязательно должно быть:- качественный ...
Разбить картинку на пазлы в векторе для лазерной резки
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть векторная картинка, из которой планируется сделать пазл.
Надо адаптировать и отрисовать в векторе схему разделения на пазлы (есть сфотографированная) для лазерного резака.
Требование оперативная связь по вайбер.
Задавайте вопросы, на все отвечу
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Прилагаю файлы.
Пост оплата на карту или безопасная сделка.
Интересует стоимость и сроки.
Всем удачных заказов.
Заявки фрилансеров
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