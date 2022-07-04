Разработать дизайн для 10 стикеров по референсам

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт51 заявка1034 просмотра

Задание: Разработать дизайн стикеров Цвета: розовый, черный, зеленый, красный, желтыйТема стикеров: «aesthetic fashion stickers»- Аудитория, жен., 20-25 лет;

3 года назад
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