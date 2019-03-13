Разработать дизайн и написать тех.задание для поиска производителя

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Кофейная чашка с блюдцем , образец как концепция есть но нужно разработать свой. Первый этап дизайн

 

5 лет назад
guest_15524746894728
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад