Разработать дизайн презентационных материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Ищем графического дизайнера на проект.

Требуется разработать дизайн презентационных материалов, оформить карты, знаки, схемы и создать иллюстрации.

Опыт работы не менее 2х лет, стильное портфолио, хороший вкус и насмотренность.

Портфолио и рассказ о себе отправлять на почту или в телеграмм.

TelegramСоздание иллюстраций
5 месяцев назад
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