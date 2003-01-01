Разработать логотип или логотип+фирменный стиль

Разработать или или:

1. Логотип

2. Логотип + Фирменный стиль.

Предлагайте цены и сроки отдельно за 1 и за 2 пункт!

Уже заказали вывеску 200х50 см "маникюр педикюр" через линию по-середине (фото прикрепил), установили на здание над салоном. Создать гармоничнчое сочетание между логотипом и существующей в вывеской. Соответственно логотип тоже будем вешать на здание. Требуется креативный подход.

Прикрепил так же фотографии салона.

Часть2. После выполнения задания, нам потребуется дополнительно сделать визитки, флаер (собери 5 и 6-й маникюр бесплатно), прайс оформить красиво, рекламные материалы, виртуальная карта клиента. Это все за отдельную плату в отдельном задании.