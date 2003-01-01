Разработать логотип или логотип+фирменный стиль

Привет! Необходимо сделать картину, где скрудж стоит одной ногой на мешке с деньгами(как на картинке где скрудж в красном) на заднем фоне стопки золота и денег(как на картинке с черным фоном, фон можно оставить черным) и ...
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Разработать или или:
1. Логотип
2. Логотип + Фирменный стиль.
Предлагайте цены и сроки отдельно за 1 и за 2 пункт!
Уже заказали вывеску 200х50 см "маникюр педикюр" через линию по-середине (фото прикрепил), установили на здание над салоном. Создать гармоничнчое сочетание между логотипом и существующей в вывеской. Соответственно логотип тоже будем вешать на здание. Требуется креативный подход.
Прикрепил так же фотографии салона.
Часть2. После выполнения задания, нам потребуется дополнительно сделать визитки, флаер (собери 5 и 6-й маникюр бесплатно), прайс оформить красиво, рекламные материалы, виртуальная карта клиента. Это все за отдельную плату в отдельном задании.
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