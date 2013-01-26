Разработать векторный орнамент (CDR)

Нужно разработать орнамент в векторе (предпочтительно в CorelDraw) для дальнейшей гравировки его на детали.

Орнамент будет основан на различных славянских \ кельтских символах, большинство из них состоят из прямых линий или основаны на круге, сложных радиусов и плетений нет.

Изображения символов имеются в растре. Также исполнителю будет дан контур детали в натуральный размер в Кореле, тех.требования по толщине линий, и т.п.

Нужно будет вначале перевести символы в вектор, затем красиво скомпоновать их в единый орнамент на детали. Естественно, нужно будет поработать над композицией до полного ее утверждения.

Пример выполненного орнамента на детали в прилагаю. В этом примере орнамент занимает практически всю площадь детали, новый орнамент должен занимать только центральную часть.

Также прилагаю символы которые должны будут использоваться в орнаменте.

Работа технически не очень сложная, зато весьма творческая. Поэтому нужен исполнитель с дизайнерским мышлением и желательно умеющий хорошо рисовать от руки. И с опытом создания векторной графики:).

Будут еще такие проекты, поэтому хотелось бы найти человека, которому это могло бы быть интересно в долгосрочной перспективе.

Все вопросы в ЛС.