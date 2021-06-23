Разработка костюма дракона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок477 просмотров

Требуется зарисовать концепт для костюма дракона. Без сильной проработки деталей, главное показать идею. Дорабатывать будем позже один из эскизов.

Костюм будет одеваться на человека. Человек будет на ходулях (50 см).

Высота костюма с учетом человека и ходуль от 2 метров до 2,5 метров.

Костюм будет изготовлен из зеркала.

Костюм должен состоять из:

- голова дракона,

- туловище, хвост,

- ноги,

- руки,

- раскрывающиеся подвижные крылья, которыми управляют руки артиста (Раскрытое крыло от 1,70 см до 2 м каждое крыло, Чтобы крылья были большие, пропорциональны для роста 2-2,5 м)

Дополнительно нужно будет показать, как распологается человек внутри костюма.

Все доп материалы собраны тут https://pin.it/FvZwtIB

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