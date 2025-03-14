Требуется дизайнер для разработки эмодзи. Ищем специалиста с опытом, способного выполнять работу качественно и в срок. Основное техническое задание доступно у контактного лица.
Разработка стикерпак для бренда нижнего белья ДюБерри
Требуется векторный иллюстратор/дизайнер для разработки стикерпака в корпоративном стиле для бренда нижнего белья ДюБерри. Стикерпак должен включать 4-6 стикеров. Оплата составляет от 4000 до 10000 рублей. Необходимо предоставить портфолио в схожей тематике и ссылку на примеры работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется иллюстратор для создания 10-12 стикеров для Телеграмма. Необходимо разработать уникальные и креативные иллюстрации. Примеры работ должны быть предоставлены для оценки опыта. Оплата обсуждается.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер для создания анимированных стикеров для Telegram, привязанных к эмодзи. Необходимо отрисовать персонажа и интегрировать его с продуктом. Опыт создания стикерпака и наличие портфолио обязательны. Оплата сдельная в зависимости от компетенций.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработать картинку для шапки профиля ВКонтакте и 6 отдельных иллюстраций. Необходимо уточнить размеры и предоставить стоимость работы, включая цену за каждую картинку. Оплата возможна криптовалютой или на карту банка РФ по факту выполнения.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется разработка макета трафарета для граффити размером 3x3 метра. Используйте религиозные символы, такие как христианские кресты из колючей проволоки и терновый венец. Дизайн должен быть минималистичным с возможностью разбивки на листы A4 для печати. Проявите воображение и предложите идеи для оформления.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт23 дня назад
- $3
Требуется создать первый слайд для карточки товара на Wildberries. Слайд предназначен для АБ текстов и будет разрабатываться с минимальными требованиями к ТЗ. Правок практически не будет, поэтому важно проявить креативность и учесть особенности платформы.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт23 дня назад
Требуется разработать аватарки с использованием Photoshop. Ожидаются качественные иллюстрации, соответствующие заданным требованиям. Предпочтение будет отдаваться оригинальным и креативным решениям.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется иллюстратор для разработки наклейки на тубус для бренда товаров для собак малых пород. Бренд предлагает практичные и стильные товары для прогулок. Основная идея: «Прогулка - ваша совместная история». Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется иллюстратор для создания иллюстраций для цифровых и печатных материалов, включая социальные сети, сайты и упаковку. Обязанности: разработка векторных графических элементов в Adobe Illustrator, рисование персонажей и адаптация иллюстраций для After Effects. Необходимы навыки командной работы и умение адаптировать иллюстрации под различные форматы в едином стилистическом направлении бренда.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания уникальных принтов для футболок. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи. Необходимо наличие портфолио с примерами работ.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 месяца назад