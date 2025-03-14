Разработка стикерпак для бренда нижнего белья ДюБерри

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Требуется векторный иллюстратор/дизайнер для разработки стикерпака в корпоративном стиле для бренда нижнего белья ДюБерри. Стикерпак должен включать 4-6 стикеров. Оплата составляет от 4000 до 10000 рублей. Необходимо предоставить портфолио в схожей тематике и ссылку на примеры работ.

Создание стикеров
2 месяца назад
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