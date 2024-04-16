Требуется иллюстратор для создания комиксов. Задачи включают отрисовку графической раскадровки и быстрые скетчи сцен по текстовым описаниям. Необходимы навыки рисования от руки и способность быстро создавать наброски. Доступ к нейросетке будет предоставлен для повышения эффективности работы.
Реализовать персонажа под готовую основу баннера
Имеется основа баннера в cyber стилистике с 3D элементами. Требуется реализовать персонажа немного приближённым к 3d для его совместимости. Референсы отправлю в Telegram.
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