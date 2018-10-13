Редактирование изображения

есть изображение пустых бутылок без этикетки и сама этикетка. нужно сделать изображение полных (с водой) и с этикеткой. Эффекта что это реальное фото не требуется, но и не топорно. все во вложении. Можно использовать другие бутылки, но что бы было так же 2 и примерно также расположенные.

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