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Рисунки для буклета по Баргуджин Токум
Всем добрый день!
Нужны картинки-иллюстрации для буклета, которые рисуются на основе фотографий (пейзаж полностью копируется).
Предполагается, что картина полностью будет располагаться на развороте (на 2-х стр).
Формат картинки: jpg
Размер: 300 dpi
Примерная цена: 2000 руб за картинку.
Сроки очень сжатые - 13 апреля, чтобы успеть сдать на верстку. Так как подрядчики затянули сроки и в итоге отказались.
В принципе, вариант 7 человек рисует по одной картинке, пожалуй, самый вероятный для скорости исполнения.
Хотелось бы узнать ваше мнение, реально ли это сделать в эти сроки и ценник оптимален ли он?
фотографии я пронумеровал и отправляю их также в прикрепленных.
идеи исполнения картинок можно почерпнуть здесь. в сущности, стиль можно скопировать.
http://www.newzealand.com/int/feature/middle-earth/
ТЗ следующий:
Картинка 1
Образец: Фото 1
Графика: Молодой охотник на выступе скалы, колчан, стрелы, меховая шапка.
Перед ним поднимается огромная волна, в которой видна отчетливо фигура могучего старца Байкала.
Картинка 2
Образец: фото 2
Графика: Волшебный Бык повергнул на землю быка-противника. Вокруг за битвой-борьбой смотрят в ажиотаже воины - баргуты.
Картинка 3
Образец: фото 3
Графика: Девушка в древнем наряде охотница, длинные распущенные волосы на этом же месте с крыльями за спиной.
Картинка 4
Образец: фото 4
Графика: Волшебный волк (крупных размеров) в горах. Он страж долины. От него в испуге бегут духи (что то в стиле иллюстраций «Гэсэра» в 2-х томах).
Картинка 5
Образец: фото 5
Графика: Человек с тату на пол лица со снежным барсом.
Картинка 6
Образец: фото 6
Графика: Человек верхом на огромной черепахе (орнаменты на панцире) выезжает на берег.
Картинка 7
Образец: фото 7
Графика: Шаман танцует и бьет в бубен перед камнем Идолом.
система сотрудничества
сначала эскиз, после утверждения руководством, рисует полноценный рисунок.
информация по Баргуджин Токум
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