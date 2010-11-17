Рисунки для буклета по Баргуджин Токум

Всем добрый день!

Нужны картинки-иллюстрации для буклета, которые рисуются на основе фотографий (пейзаж полностью копируется).

Предполагается, что картина полностью будет располагаться на развороте (на 2-х стр).

Формат картинки: jpg

Размер: 300 dpi

Примерная цена: 2000 руб за картинку.

Сроки очень сжатые - 13 апреля, чтобы успеть сдать на верстку. Так как подрядчики затянули сроки и в итоге отказались.

В принципе, вариант 7 человек рисует по одной картинке, пожалуй, самый вероятный для скорости исполнения.

Хотелось бы узнать ваше мнение, реально ли это сделать в эти сроки и ценник оптимален ли он?

фотографии я пронумеровал и отправляю их также в прикрепленных.

идеи исполнения картинок можно почерпнуть здесь. в сущности, стиль можно скопировать.

http://www.newzealand.com/int/feature/middle-earth/

ТЗ следующий:

Картинка 1

Образец: Фото 1

Графика: Молодой охотник на выступе скалы, колчан, стрелы, меховая шапка.

Перед ним поднимается огромная волна, в которой видна отчетливо фигура могучего старца Байкала.

Картинка 2

Образец: фото 2

Графика: Волшебный Бык повергнул на землю быка-противника. Вокруг за битвой-борьбой смотрят в ажиотаже воины - баргуты.

Картинка 3

Образец: фото 3

Графика: Девушка в древнем наряде охотница, длинные распущенные волосы на этом же месте с крыльями за спиной.

Картинка 4

Образец: фото 4

Графика: Волшебный волк (крупных размеров) в горах. Он страж долины. От него в испуге бегут духи (что то в стиле иллюстраций «Гэсэра» в 2-х томах).

Картинка 5

Образец: фото 5

Графика: Человек с тату на пол лица со снежным барсом.

Картинка 6

Образец: фото 6

Графика: Человек верхом на огромной черепахе (орнаменты на панцире) выезжает на берег.

Картинка 7

Образец: фото 7

Графика: Шаман танцует и бьет в бубен перед камнем Идолом.

система сотрудничества

сначала эскиз, после утверждения руководством, рисует полноценный рисунок.

информация по Баргуджин Токум

http://agatapov.narod.ru/barg.htm