Рисунок леса и отдельно рисунки животных к нему (для создания фигурок)

$88
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Закрыт21 заявка642 просмотра

Нужен рисунок летнего леса (пропорция 50х80 см) и 20 рисунков животных по списку:

Волк

Волчата

Волчица

Гнездо с птенцами

Горностай

Ежата

Ежи

Жаворонки

Иволга

Кроты

Медведица

Медвежата

Мыши

Олененок

Олень

Соловей

Сорока

Удод

Улей

Хорек

Для чего:

Будут вырезаться из этих рисунков карточки и ребенок размещает

карточки по "летнему" лесу...

Еще есть лес весной, осенью, зимой..(всегда один фон и 19-25 картинок животных)

Но надо найти исполнителя на "летний" лес для начала.

Пожалуйста, уточните сколько в день вы сможете рисунков животных сделать? В какой технике работаете? (нам можно и вектор, и от руки, но главное, чтоб потом все времена в года в одном стиле вышли)

Бюджет на летний лес: 20штх70р+150р= 1 550 р.

на зимний: 25х70+150= 1 900 р.

на осенний: 19х70+150=1 480 р

на весенний: 20х70+150=1 550 р.

ИТОГО: 6 480 р.

В какие реальные сроки Вы можете выполнить это задание?

Хоть один пример вашего рисунка (картинки) в каком стиле это будет? (нам это нужно для детей детского сада)

4 года назад
guest_16220351380179
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