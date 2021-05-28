Требуется перевести данную картинку в PDF, таким образом, чтобы в дальнейшем было возможно редактировать данную картинку, то есть таким образом, чтобы текст на данном макете можно было менять без использования фотошопа, в частности интересуют числовые ...
Рисунок леса и отдельно рисунки животных к нему (для создания фигурок)
Нужен рисунок летнего леса (пропорция 50х80 см) и 20 рисунков животных по списку:
Волк
Волчата
Волчица
Гнездо с птенцами
Горностай
Ежата
Ежи
Жаворонки
Иволга
Кроты
Медведица
Медвежата
Мыши
Олененок
Олень
Соловей
Сорока
Удод
Улей
Хорек
Для чего:
Будут вырезаться из этих рисунков карточки и ребенок размещает
карточки по "летнему" лесу...
Еще есть лес весной, осенью, зимой..(всегда один фон и 19-25 картинок животных)
Но надо найти исполнителя на "летний" лес для начала.
Пожалуйста, уточните сколько в день вы сможете рисунков животных сделать? В какой технике работаете? (нам можно и вектор, и от руки, но главное, чтоб потом все времена в года в одном стиле вышли)
Бюджет на летний лес: 20штх70р+150р= 1 550 р.
на зимний: 25х70+150= 1 900 р.
на осенний: 19х70+150=1 480 р
на весенний: 20х70+150=1 550 р.
ИТОГО: 6 480 р.
В какие реальные сроки Вы можете выполнить это задание?
Хоть один пример вашего рисунка (картинки) в каком стиле это будет? (нам это нужно для детей детского сада)
Заявки фрилансеров
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