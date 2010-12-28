Очень срочно - за 2-3часа - нужны фотооткрытки для сайта музыкальной группы на новогоднюю тему. на фото или какой-то новогодний коллаж. достаточно дорисовать что-то на новогоднюю тему или создать коллаж ...
Рисунок по фотографии
Необходимо нарисовать рисунок по фотографии в графике и отправить по почте (!), в общем нужен оригинал. Все расходы, естественно, тоже оплачу
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