Рисунок - принципиальная схема работы сервиса

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Завершен2 заявки226 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт небольшой баннерообменной сети. Сайт: http://3ii.in

Для главной страницы нужно нарисовать принципиальную схему работы сервиса, схема будет располагаться в левом верхнем углу страницы.

Взглянув на схему, пользователь должен легко понять идею проекта. Если я удалю текст, описывающий работу сервиса, с главной страницы, идея должна быть очевидна с первого взгляда на рисунок.

Описание сервиса см. на главной страницы сайта, игнорируйте текст в разделе “Преимущества”.

Я не покупаю “кота в мешке”, прежде чем начинать рисовать мы должны согласовать что будет нарисовано (сначала расскажите как Вы это видите).

14 лет назад
premium-tel
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
4 дня
В принципе, работой доволен, выполнение требований, быстрый ответ по почте, доброжелательное общение. Однако, переспективы развития есть. Хочу пожелать успехов в творчестве и развития творческого мышления. С уважением.
Отличный заказчик, профессионал своего дела, точно знает что ему нужно, и как это должно быть реализовано. Постоянно на связи. очень четко руководит проектом. Платит без промедлений. Сотрудничеством осталась довольна.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад