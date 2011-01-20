Надо нарисовать здание и фон в таком же стиле как на сайте http://www.agencynet.com/ (смотрите скриншот в аттаче) - стиль больше приближен к реализму чем к мультяшности Качество должно быть не ниже. Фигурки ...
Рисунок - принципиальная схема работы сервиса
Здравствуйте!
Есть сайт небольшой баннерообменной сети. Сайт: http://3ii.in
Для главной страницы нужно нарисовать принципиальную схему работы сервиса, схема будет располагаться в левом верхнем углу страницы.
Взглянув на схему, пользователь должен легко понять идею проекта. Если я удалю текст, описывающий работу сервиса, с главной страницы, идея должна быть очевидна с первого взгляда на рисунок.
Описание сервиса см. на главной страницы сайта, игнорируйте текст в разделе “Преимущества”.
Я не покупаю “кота в мешке”, прежде чем начинать рисовать мы должны согласовать что будет нарисовано (сначала расскажите как Вы это видите).
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