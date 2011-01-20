Рисунок - принципиальная схема работы сервиса

Здравствуйте!

Есть сайт небольшой баннерообменной сети. Сайт: http://3ii.in

Для главной страницы нужно нарисовать принципиальную схему работы сервиса, схема будет располагаться в левом верхнем углу страницы.

Взглянув на схему, пользователь должен легко понять идею проекта. Если я удалю текст, описывающий работу сервиса, с главной страницы, идея должна быть очевидна с первого взгляда на рисунок.

Описание сервиса см. на главной страницы сайта, игнорируйте текст в разделе “Преимущества”.

Я не покупаю “кота в мешке”, прежде чем начинать рисовать мы должны согласовать что будет нарисовано (сначала расскажите как Вы это видите).