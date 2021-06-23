Рисунок спящей лисы на кровати

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Закрыт13 заявок442 просмотра

Для интернет-магазина постельного белья необходимо нарисовать  как лиса спит ,укрытая одеялом или на одеяле.

Вид сверху, фон заполнен одеялом, или кроватью. Пример прикрепил, пишите стоимость и сроки

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