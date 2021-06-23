Создайте 3 простых макета в формате PSD на 3 досках в одном файле, чтобы их можно было объединить в PDF. Внесите небольшие правки по цвету, сделайте контейнер по типу Bootstrap для изображений 800x600 с рамкой. Подложка должна иметь текстуру дерева. После выгрузки страницы должны соответствовать стандартам формата A4.