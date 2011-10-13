Рисунок Центра отдыха в разрезе

Есть сайт http://svoyak.ufalab.com/ . "Свояк" - это центр отдыха, http://www.7image.ru/pics/1011/203433720.jpg .

Так вот, нужно На главной сайт большого свояка убрать (psd есть), а вместо него думаю поставить фото центра отдыха в разрезе (Можно без разрезов, просто ЦО). Или что-то другое, на ваше усмотрение, нужно предложить. Чтобы гармонично вписывалось

Насчет разреза: есть другие картинки фасада, есть картинки вроде:

http://svoyak.ufalab.com/banketniy-zal

http://svoyak.ufalab.com/biliard

http://svoyak.ufalab.com/sayna

и еще других залов. Это как-то можно скомпоновать. Примерно как здесь: http://ufalab.com/sites/default/files/styles/allsite/public/15.jpg (справа домик в разрезе). Я имею ввиду саму идею. Разрез "такой не обязательно). Шапка будет на флэш, так что можно и чтобы картинки менялись, а потом я отфлэшу.

Только нужно срочно.

Ну а далее нужно маленьких своячков (есть еще фото) переодеть в национальные костюмы европейских стран. Но это другой проект.