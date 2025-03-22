Сделать 3д-интерьерные фотографии для презентации напольного покрытия!

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки314 просмотров

Приветствую коллеги! Есть у нас папка с изображениями напольного покрытия (ламинат). Фотография пола в массиве. Вид с верху.

Необходимо для каждой фотографии сделать интерьерную фотографию, на которой хорошо призентован этот пол. Сделать такое можно например в приложении хомстайлер. Или любом другом на ваш выбор.

Сделанная рендер-фотография далее будет использоваться в ПДФ каталоге продукции. По этой причине нужна в большом размере.

Объём 25-30 штук. Оплата 200 грн./шт

3D-моделированиеРендеринг
месяц назад
misha_evro
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