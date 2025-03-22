Требуется специалист по Blender для индивидуального обучения 3D-графике. Заказчик - дизайнер из Германии, планирует занятия в видеорежиме. Обучение включает освоение основных инструментов и техник работы в программе.
Сделать 3д-интерьерные фотографии для презентации напольного покрытия!
Приветствую коллеги! Есть у нас папка с изображениями напольного покрытия (ламинат). Фотография пола в массиве. Вид с верху.
Необходимо для каждой фотографии сделать интерьерную фотографию, на которой хорошо призентован этот пол. Сделать такое можно например в приложении хомстайлер. Или любом другом на ваш выбор.
Сделанная рендер-фотография далее будет использоваться в ПДФ каталоге продукции. По этой причине нужна в большом размере.
Объём 25-30 штук. Оплата 200 грн./шт
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