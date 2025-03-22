Приветствую коллеги! Есть у нас папка с изображениями напольного покрытия (ламинат). Фотография пола в массиве. Вид с верху.



Необходимо для каждой фотографии сделать интерьерную фотографию, на которой хорошо призентован этот пол. Сделать такое можно например в приложении хомстайлер. Или любом другом на ваш выбор.



Сделанная рендер-фотография далее будет использоваться в ПДФ каталоге продукции. По этой причине нужна в большом размере.



Объём 25-30 штук. Оплата 200 грн./шт