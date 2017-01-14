Необходимы тематически картинки, фотографии на сайт. Наш сайт: http://www.exprime.ru Разделы сайта: О компании. Автоперевозка. Перевозка сборного груза. Забор груза. Доставка груза. ...
Сделать брендированную картинку шаблон для поста в VK
Нужно сделать картинку для группы в VK.
Пост с презентацией урока по единоборствам.
Текст+фото тренера
Прикладываю группу. https://vk.com/davinci_gym
Важно не выбиваться из общего концепта дизайна.
Примеры прикладываю вот тут https://vk.com/cerebro_vk?w=page-73662138_51353791. Там где пост про ТЕКСТ+ИЗОБРАЖЕНИЕ+ФОН
PS так как окончательный текст еще не готов. Предлагаю отработать шаблон. В идеале который
Заявки фрилансеров
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