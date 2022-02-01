Сделать эскизы новых памятников

$14
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка85 просмотров
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Комплекс 2х2, фигурные изделия

2 года назад
ZulfiyaBirykova
Зульфия 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Stellarty77
Катерина 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$2
5 дней
UAHWMZ
Очень рада, что нашла Катерину! Отличная работа, уникальные эскизы, настоящая находка для нашего проекта! Очень быстро поняла поставленную задачу и превзошла все ожидания. Однозначно рекомендую! Сотрудничество продолжаем)
Cпасибо Зульфие за возможность получить новый опыт в работе и приятное сотрудничество. У данного заказчика конкретно поставленные задачи, оплата по факту, уважительное и доверительное отношение к исполнителю, искренность. Безусловно, рекомендую сотрудничество :)