Сделать фоновые рисунки для сайта

Есть сайт klimatgid.ru необходимо разработать 3 тематических фоновых рисунка которые будут перелистывания друг за другом.(примерно как на сайте евросети)

На этих фонах примерно посередине будут размещаться товары -акции

1-й тематический фоновый рисунок должен быть сочетаем для размещения на нем климатического оборудования-т.е кондиционеров

2-й тематический тепловое оборудование-тепловые пушки тепловые завесы

3-й тематический фон -для сервисных услуг-сервисное обслуживание кондиционеров и т п.

жду оригинальных работ