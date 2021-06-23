Требуется зарисовать концепт костюма дракона, который будет одеваться на человека на ходулях. Высота костюма должна составлять 2-2,5 метра. Основные элементы: голова, туловище, хвост, ноги, руки и большие подвижные крылья. Показать расположение человека внутри костюма. Без детальной проработки, основное внимание на идее.
Сделать иконку для приложения
Нужно сделать максимально богатую иконку для приложения. В прикрепленном вариант, ну что то подобное, куча золота, можно без надписи. Приложение о заработке в казино.
Заявки фрилансеров
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