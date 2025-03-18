Сделать шаблон для нейросети

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки120 просмотров

Необходима работа с нейросетью
на входе 2 картинки - человек и картинка
нужно чтобы человек держал ее в руках

пишите сколько стоит и ваш телеграмм

Нейросети
месяц назад
guest_1742429083346
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