Серии небольших иллюстраций

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Завершен27 заявок506 просмотров

Нужно несколько картинок на техническую тему. Рисунок/эскиз должен быть выполнен карандашом на белой бумаге, и потом отканирован, или стилизован под таковой. Не намного сложнее чем http://xkcd.com/597/ :-)

Тематика:

Компьютерная техника и человечки которые с ней взаимодействуют.

Программные интерфейсы в виде грубых набросков.

Диаграммы

Диаграммы тоже будут черно-белые, однако должны быть более строгими чем "карандашом от руки", с прямыми линиями и гладкими дугами

На каждый рисунок будет выдано четкое описание.

14 лет назад
roddyb
Родион 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Отличный результат, сделано очень быстро и согласно требований.
Отличный заказчик, было приятно сотрудничать. Оплату провел своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад