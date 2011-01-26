Серии небольших иллюстраций

Нужно несколько картинок на техническую тему. Рисунок/эскиз должен быть выполнен карандашом на белой бумаге, и потом отканирован, или стилизован под таковой. Не намного сложнее чем http://xkcd.com/597/ :-)

Тематика:

Компьютерная техника и человечки которые с ней взаимодействуют.

Программные интерфейсы в виде грубых набросков.

Диаграммы

Диаграммы тоже будут черно-белые, однако должны быть более строгими чем "карандашом от руки", с прямыми линиями и гладкими дугами

На каждый рисунок будет выдано четкое описание.