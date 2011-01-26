На бейсбольной бите нужно разместить определённый текст, но для этого его нужно туда красиво нарисовать. Текст "Качество". Результат работы: Картинка биты с текстом, как Вы его видите. После оплаты ...
Серии небольших иллюстраций
Нужно несколько картинок на техническую тему. Рисунок/эскиз должен быть выполнен карандашом на белой бумаге, и потом отканирован, или стилизован под таковой. Не намного сложнее чем http://xkcd.com/597/ :-)
Тематика:
Компьютерная техника и человечки которые с ней взаимодействуют.
Программные интерфейсы в виде грубых набросков.
Диаграммы
Диаграммы тоже будут черно-белые, однако должны быть более строгими чем "карандашом от руки", с прямыми линиями и гладкими дугами
На каждый рисунок будет выдано четкое описание.
Выбранный исполнитель
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