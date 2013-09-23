Шапка и задний фон

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок237 просмотров
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Задача сделать шапку, и задний фон для этого сайта: http://stalker-gor.ru/ то-есть изменить старый задний фона и шапки, на тему сталкер и батолфилд. Нужно соединить и сделать единый ! размеры я дам и что будет нужно!

10 лет назад
wmit
Олег 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nikitos2044
Никита 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Сделал работу четка, без нервов и злости, очень доволен работай! Советую!!!
Отличный заказчик, знает чего хочет, поэтому при некоторых корректировках, получили нужный результат.Рекомендую!