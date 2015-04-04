Шрифтовой логотип (каллиграфия)

Требуется отрисовать логотип (разумеется вектор, либо растр в высоком качестве для дальнейшей трассировки).

На логотипе должно быть неким рукописным (каллиграфия) шрифтом (желательно отрисовать от руки) написать имя «Max Topor», где буква «p» выглядит как топорик. Им в две строки, с перспективой вверх.

Заказчик примерно отрисовал, что хочет увидеть (но ему самому не нравится форма топорища).

https://pp.vk.me/c624926/v624926370/267a0/Uk7m-QYO6_I.jpg

https://pp.vk.me/c624926/v624926370/267aa/wF6k6hT1eZA.jpg

А также есть архив картинок с примерами того, каким должно быть написание (прикрепил в приложение к проекту).

Перо должно быть достаточно широким. Максимально похожий по начертанию шрифт: https://pp.vk.me/c624926/v624926370/26882/SGMHysmJkU8.jpg

Логотип не должен быть очень «с завитками» и тд. Больше брутальности, грубых линий и наверное мужской размашитости.