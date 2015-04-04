Сделать баннер который будет размещен на главной странице сайта http://www.lustras.ru/ Он должен призывать перейти на страницу http://www.lustras.ru/sovety_pokupatelyu_lyustry/ Задача подписать клиента на рассылку. Размер 740х260px ...
Шрифтовой логотип (каллиграфия)
Требуется отрисовать логотип (разумеется вектор, либо растр в высоком качестве для дальнейшей трассировки).
На логотипе должно быть неким рукописным (каллиграфия) шрифтом (желательно отрисовать от руки) написать имя «Max Topor», где буква «p» выглядит как топорик. Им в две строки, с перспективой вверх.
Заказчик примерно отрисовал, что хочет увидеть (но ему самому не нравится форма топорища).
https://pp.vk.me/c624926/v624926370/267a0/Uk7m-QYO6_I.jpg
https://pp.vk.me/c624926/v624926370/267aa/wF6k6hT1eZA.jpg
А также есть архив картинок с примерами того, каким должно быть написание (прикрепил в приложение к проекту).
Перо должно быть достаточно широким. Максимально похожий по начертанию шрифт: https://pp.vk.me/c624926/v624926370/26882/SGMHysmJkU8.jpg
Логотип не должен быть очень «с завитками» и тд. Больше брутальности, грубых линий и наверное мужской размашитости.
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