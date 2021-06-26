Скетч на тему супермаркет.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт21 заявка666 просмотров

Добрый день. Нужна картинка в стиле см. во вложении, без рамок завитков и обрамлений,только по тематике продуктовый супермаркет с людьми (мужчина, женщина, дети, продавец, не карикатурные,  в полный рост. Пропорции А4 книжная (вертикально). Частичная раскраска. Можно отдельными персонажами, вектор приветствуеться.

4 года назад
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