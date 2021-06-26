Требуется уникализировать анатомический плакат: перерисовать изображения в единой стилистике, изменить их порядок и размер. Иллюстрации должны состоять минимум из 3 слоев: контур, заливка и тени. Шрифт заголовка - Arial Narrow, размер 70 пт. Сноски сохраняются на местах исходника. Плакат должен быть готов к печати формата А1.
Скетч на тему супермаркет.
Добрый день. Нужна картинка в стиле см. во вложении, без рамок завитков и обрамлений,только по тематике продуктовый супермаркет с людьми (мужчина, женщина, дети, продавец, не карикатурные, в полный рост. Пропорции А4 книжная (вертикально). Частичная раскраска. Можно отдельными персонажами, вектор приветствуеться.
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