Добрый день. Нужна картинка в стиле см. во вложении, без рамок завитков и обрамлений,только по тематике продуктовый супермаркет с людьми (мужчина, женщина, дети, продавец, не карикатурные, в полный рост. Пропорции А4 книжная (вертикально). Частичная раскраска. Можно отдельными персонажами, вектор приветствуеться.