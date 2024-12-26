Создание 50 поздравительных открыток

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Закрыт5 заявок36 просмотров

Ищу дизайнера для создания 50 поздравительных открыток 10х15 для печати. Предпочтение отдается программе CorelDRAW, но возможны и другие программы. Требуется опыт работы с CorelDRAW и умение создавать качественные и привлекательные дизайны.

CorelDRAW
4 месяца назад
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