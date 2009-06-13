Создание электронной открытки_для отправки почтой

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт24 заявки556 просмотров
#1$

Необходима открытка для поздравления клиентов с профессиональным праздником (для отправки по электронной почте) - День медицинского работника.

Это пробный проект по созданию открыток для клиентов. Далее вероятны комплексные заказы (порядка 15 открыток в год).

16 лет назад
svetlanaK
Светлана 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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