Создание элементов инфографики для создания картинок

Необходимо создать\подобрать набор элементов инфографики. Тематика: обмен электронных валют.

С помощью этих элементов планируется создание полноценных уникальных брендированых картинок для посадочных страниц обменника электронных валют.

Также интересует создание этих картинок.

Основные требования:

- уникальность графики

- придерживание к дизайну сайта

- информативность элементов\картинок

- интуитивно передавать красочные, ярко оформленные и привлекательные, а так же внятные и осмысленные представления определенных тем, которые отличаются легким восприятием.

В заявке укажите:

- цена за создание набора графических элементов

- цена за создание одной картинки

- ваша производительность в сутки

- контактные данные