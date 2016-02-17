Для оформления стен в офисе необходимо изготовить полноцветный рисунок в стиле, представленном в приложении. Формат рисунка будет 5 метров на 2 метра. Исходные данные: есть перегорока со скошенным углом (план прикреплен ниже), ...
Создание элементов инфографики для создания картинок
Необходимо создать\подобрать набор элементов инфографики. Тематика: обмен электронных валют.
С помощью этих элементов планируется создание полноценных уникальных брендированых картинок для посадочных страниц обменника электронных валют.
Также интересует создание этих картинок.
Основные требования:
- уникальность графики
- придерживание к дизайну сайта
- информативность элементов\картинок
- интуитивно передавать красочные, ярко оформленные и привлекательные, а так же внятные и осмысленные представления определенных тем, которые отличаются легким восприятием.
В заявке укажите:
- цена за создание набора графических элементов
- цена за создание одной картинки
- ваша производительность в сутки
- контактные данные
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