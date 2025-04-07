Создание графических изображений на основании скетча для телеграм бота

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Открыт5 заявок205 просмотров

Создание графических изображений на основании скетча для телеграмм бота.

Нужно создать не сложных 10 изображений:

1) Изображение - ВВЕРХ ( на 1,2,3,4,5 Мин)

2) Изображение ВНИЗ ( на 1,2,3,4,5 Мин)

Скетчи изображений в приложении.

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