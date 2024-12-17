Задание:

Создать 2-3 варианта дизайна для автомобиля Smart 451, включая два разных стилистических подхода:

1. Один вариант с агрессивным и дерзким стилем, как в первом примере (яркий paint jobs).

2. Дополнительный вариант с использованием персонажей из “Happy Tree Friends”, как во втором примере. Основной акцент на мультяшный, веселый, но в то же время хаотичный стиль.

Основные требования:

Вариант 1: Агрессивный paint jobs

1. Цветовая гамма:

• Основной цвет: насыщенный голубой или светло-бирюзовый. Можно иной, главное не черный, сильно темный, розовый. С удовольствием выслушаю предложения.

• Контрастные элементы: черные мазки, узоры, рисунки.

• Дополнительные акценты: белый (для выделения деталей).

2. Графика:

• Мазки кисти, создающие эффект “царапин” или “размытости”.

• Текст или слоган, например, “Wild Smart”, “Urban adventurer” или «Tiny Titan”

• Тематические элементы: предложенные ниже векторные изображения ( но не обязательно ) , мазки краски.

3. Детали:

• Пропорции рисунка адаптированы под компактные размеры Smart 451( 2gen 2007 года )

• Вариант конкретного автомобиля, с конкретными дисками, также предложен ниже — это белый автомобиль.

• Уделить внимание гармоничному размещению элементов на передней, задней частях и боках автомобиля.

Вариант 2: Дизайн в стиле “Happy Tree Friends”

1. Цветовая гамма:

• Основной фон: черный или серый для усиления контраста. Возможно иные цвета.

• Персонажи: яркие, разноцветные с акцентом на мультяшную стилистику.

• Дополнительные элементы: хаотичные мазки, неоновые всплески и граффити-стиль.

2. Графика:

• Размещение ключевых персонажей “Happy Tree Friends” на разных частях автомобиля.

• Добавить комикс-элементы: “взрывы”, текстовые вставки (например, “Bang!”, “Boom!”, “Oops!”).

• Контуры и тени персонажей должны быть четкими и контрастными, чтобы выделяться на кузове.

3. Детали:

• Передняя часть: яркий и веселый персонаж в центре, создающий первое впечатление.

• Бока: динамичная композиция с несколькими персонажами и элементами хаоса.

• Задняя часть: более спокойный рисунок с текстовой вставкой или слоганом.

Общие детали для обоих вариантов:

• Подготовить визуализацию для Smart 451 с видами автомобиля со всех сторон (перед, бока, задняя часть, вид сверху).

• Убедиться, что графика органично смотрится на компактном кузове.

• Оба варианта должны быть стильными и подходить для печати на виниле.