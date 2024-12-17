Требуется дизайнер для быстрого создания нескольких карточек товара с отрисовкой инфографики. Задача включает создание визуально привлекательных элементов для улучшения представления товаров.
Создание графического оформления для автомобиля
Задание:
Создать 2-3 варианта дизайна для автомобиля Smart 451, включая два разных стилистических подхода:
1. Один вариант с агрессивным и дерзким стилем, как в первом примере (яркий paint jobs).
2. Дополнительный вариант с использованием персонажей из “Happy Tree Friends”, как во втором примере. Основной акцент на мультяшный, веселый, но в то же время хаотичный стиль.
Основные требования:
Вариант 1: Агрессивный paint jobs
1. Цветовая гамма:
• Основной цвет: насыщенный голубой или светло-бирюзовый. Можно иной, главное не черный, сильно темный, розовый. С удовольствием выслушаю предложения.
• Контрастные элементы: черные мазки, узоры, рисунки.
• Дополнительные акценты: белый (для выделения деталей).
2. Графика:
• Мазки кисти, создающие эффект “царапин” или “размытости”.
• Текст или слоган, например, “Wild Smart”, “Urban adventurer” или «Tiny Titan”
• Тематические элементы: предложенные ниже векторные изображения ( но не обязательно ) , мазки краски.
3. Детали:
• Пропорции рисунка адаптированы под компактные размеры Smart 451( 2gen 2007 года )
• Вариант конкретного автомобиля, с конкретными дисками, также предложен ниже — это белый автомобиль.
• Уделить внимание гармоничному размещению элементов на передней, задней частях и боках автомобиля.
Вариант 2: Дизайн в стиле “Happy Tree Friends”
1. Цветовая гамма:
• Основной фон: черный или серый для усиления контраста. Возможно иные цвета.
• Персонажи: яркие, разноцветные с акцентом на мультяшную стилистику.
• Дополнительные элементы: хаотичные мазки, неоновые всплески и граффити-стиль.
2. Графика:
• Размещение ключевых персонажей “Happy Tree Friends” на разных частях автомобиля.
• Добавить комикс-элементы: “взрывы”, текстовые вставки (например, “Bang!”, “Boom!”, “Oops!”).
• Контуры и тени персонажей должны быть четкими и контрастными, чтобы выделяться на кузове.
3. Детали:
• Передняя часть: яркий и веселый персонаж в центре, создающий первое впечатление.
• Бока: динамичная композиция с несколькими персонажами и элементами хаоса.
• Задняя часть: более спокойный рисунок с текстовой вставкой или слоганом.
Общие детали для обоих вариантов:
• Подготовить визуализацию для Smart 451 с видами автомобиля со всех сторон (перед, бока, задняя часть, вид сверху).
• Убедиться, что графика органично смотрится на компактном кузове.
• Оба варианта должны быть стильными и подходить для печати на виниле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $8
Необхідно створити три копії різних графічних робіт: дві церкви та місткий пейзаж. Завдання включає точне відтворення деталей та стилю оригіналів.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Наша команда ищет проектного дизайнера для разработки карточек инфографики товаров на маркетплейсах. Задачи включают создание инфографики, смену дизайна под различные события (например, Черная пятница, Новый год). Требуется опыт работы с графическими редакторами, наличие портфолио, умение визуализировать преимущества товара и знание трендов.Закрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо разработать новогоднюю картинку-приглашение для дня открытых дверей. Дизайн должен быть похож на предоставленный образец. Включите логотип университета и QR-код. Учтите, что при большом количестве правок цена может увеличиться до 10 USD.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется иллюстратор для создания 15 векторных иллюстраций в разных стилистиках в Adobe Illustrator, а также для сборки картинок и текста в один макет. Проект рассчитан на 1-2 недели. Важно предложить различные стилистики иллюстраций для моушн дизайна.Закрыт4 месяца назад
Ищется талантливый детский иллюстратор для создания серии книг о кибербезопасности для детей 7-12 лет. Необходимы креативные иллюстрации в современном цифровом стиле, которые передают атмосферу приключений и юмора. Гибкие сроки с оговорёнными этапами работы.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания оформления карточек товара в нише уходовой косметики. Необходимо разработать визуальные элементы, которые подчеркнут уникальность продуктов и привлекут внимание покупателей.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать каллиграфию для кармана рюкзака по ТЗ. Необходимо создать несколько вариантов и визуализировать их в Photoshop, чтобы показать, как будет выглядеть изображение на кармане. В конце предоставить файлы в формате PDF и AI с выбранной надписью.Закрыт5 месяцев назад
Необходим дизайнер инфографики для создания уникальных карточек товаров на платформе Wildberries. Требуется опыт работы в данной области и умение создавать привлекательные визуальные элементы.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо собрать целостный дизайн татуировки, которая будет охватывать область от щиколотки до колена. Дизайн должен включать различных персонажей. Примеры будут предоставлены.Закрыт4 месяца назад