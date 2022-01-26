Создание иллюстраций для семейного приложения

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки597 просмотров
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Требуется создание отдельных элементов, а также иллюстраций полностью для семейного мобильного приложения в векторе.

На старте будет требоваться создание около 50 различных иллюстраций. Преимущественно интерьеры и предметы, несколько персонажей.

Тематика: RPG игры в сеттинге средневековья.

Референс: https://assetstore.unity.com/packages/2d/characters/character-editor-megapack-116375

В заявке просим указывать стоимость создания одной иллюстрации (из рассчета средней детализации) и прикладывать ссылки на портфолио.

2 года назад
Romanjem
Роман 
48 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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