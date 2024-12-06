Создание лид магнита по ТЗ

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Закрыт3 заявки319 просмотров

Мне нужен дизайнер для создания лид магнита по предоставленному техническому заданию.

Лид магнит должен состоять из 4 страниц.

Я предоставлю ТЗ и основные материалы, а также пример лид магнита, который мне нравится.

Присылайте сразу ваше портфолио, прайс лист и сроки выполнения.

5 месяцев назад
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