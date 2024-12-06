Требуется исправить аватар, сгенерированный ИИ, убрав оружие из руки и устранив непонятные детали. Также необходимо создать упрощенный рисунок без розового фона для вышивки. Ожидается работа с минимальным количеством цветов.
Создание лид магнита по ТЗ
Мне нужен дизайнер для создания лид магнита по предоставленному техническому заданию.
Лид магнит должен состоять из 4 страниц.
Я предоставлю ТЗ и основные материалы, а также пример лид магнита, который мне нравится.
Присылайте сразу ваше портфолио, прайс лист и сроки выполнения.
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