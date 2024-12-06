Создание лид магнита по ТЗ

Требуется придумать 12 мемов по различным аниме, включая 'Клинок рассекающий демонов', 'Токийские мстители' и другие. Мемы должны быть смешными и варьироваться по сложности, от простых до сложных. Можно использовать шаблоны, но не готовые мемы. Ожидаются логические детали для каждой иллюстрации.