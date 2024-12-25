Ищется дизайнер для перевода китайских надписей на русский язык с соблюдением оригинального дизайна. Необходимо обеспечить корректность перевода и соответствие шаблону. Убедитесь, что текст сохраняет смысл и визуальную структуру оригинала.
Создание маскота и анимированных стикеров для Телеграма
Требуется графический дизайнер, иллюстратор для создания маскота проекта и анимированных стикеров для Телеграма. Необходим опыт в создании иллюстраций и анимации, а также умение работать с графическими редакторами. Бюджет по договоренности.
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