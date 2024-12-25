Создание маскота и анимированных стикеров для Телеграма

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки113 просмотров

Требуется графический дизайнер, иллюстратор для создания маскота проекта и анимированных стикеров для Телеграма. Необходим опыт в создании иллюстраций и анимации, а также умение работать с графическими редакторами. Бюджет по договоренности.

Создание иллюстрацийСоздание стикеров
4 месяца назад
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