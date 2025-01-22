Ищем иллюстратора для создания уникального маскота для Telegram-канала о красоте и уходе за собой. Маскот должен отражать современность, лёгкость и экспертизу, а также быть подходящим для разных форматов постов. Задачи включают создание дизайна маскота, предложение 10 поз для использования в постах и адаптацию для цифрового использования в Telegram. Итоговые файлы должны быть векторными иллюстрациями. Сроки и оплата обсуждаются индивидуально.