Необходимо создать 8-10 картинок для маркетплейсов и видеообложку в формате 3х4. Ищем дизайнера на постоянную основу для оперативного взаимодействия по созданию и изменению креативов. Референсы предоставлены.
Создание маскота Telegram-канала о красоте и уходе за собой
Ищем иллюстратора для создания уникального маскота для Telegram-канала о красоте и уходе за собой. Маскот должен отражать современность, лёгкость и экспертизу, а также быть подходящим для разных форматов постов. Задачи включают создание дизайна маскота, предложение 10 поз для использования в постах и адаптацию для цифрового использования в Telegram. Итоговые файлы должны быть векторными иллюстрациями. Сроки и оплата обсуждаются индивидуально.
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