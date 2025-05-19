Создание мокапов для упаковки

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт3 заявки158 просмотров

Ищу графического дизайнера для создания мокапов, которые будут размещены на упаковке. Задача очень срочная, нужно выполнить сегодня.

день назад
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Владимир
 
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