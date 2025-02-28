Создание наклейки для бренда товаров для собак малых пород

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Закрыт2 заявки311 просмотров

Нужен иллюстратор для создания наклейки на тубус для бренда товаров для собак малых пород, который предлагает практичные и стильные товары для ежедневных прогулок. Идеология бренда: «Прогулка - ваша совместная история».

Создание стикеров
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
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10 часов назад
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2 месяца назад
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Иллюстрации и Рисунки
Вадим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад