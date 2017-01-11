Создание портрета из фото

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка153 просмотра

Нужен портрет из фото (unnamed-to.png). Формат А4 для печати (300 dpi), это приблизительно 2500*3500 пикселей, в цвете. Фон, можно немного размыть, что бы фокус был на человеке. Можно добавить немного солнечного тепла.

8 лет назад
AG-WEB
Андрей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
5 дней
Спасибо! Качественно и в срок!
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад