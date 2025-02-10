Создание постера к фильму

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки195 просмотров

Ищу дизайнера для создания постера к фильму. Необходимо сделать вертикальный и горизонтальный формат, проработать светотеневой рисунок на объектах и создать общую композицию. Обязательное условие - прикрепить примеры работ.

Создание постеров
3 месяца назад
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