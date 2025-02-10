Создание постера к фильму

Ищется фрилансер для разработки минималистичного коммерческого предложения на 1-2 страницы. Необходимо оформить документ на основе готовой презентации с использованием заданной цветовой схемы, логотипа и фирменных элементов. Ожидается лаконичная подача информации с акцентом на преимущества. Финальный документ должен быть в формате PDF и включать исходник. Срок выполнения - до конца дня, бюджет - 15$.