Требуется дизайнер для преобразования фотографий в рисунки. Полученные иллюстрации будут использоваться в производстве сувенирной продукции. Ожидается высокая качество и креативность в работе.
Создание постера к фильму
Ищу дизайнера для создания постера к фильму. Необходимо сделать вертикальный и горизонтальный формат, проработать светотеневой рисунок на объектах и создать общую композицию. Обязательное условие - прикрепить примеры работ.
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